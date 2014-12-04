更新版 1-中国汇市：人民币收贬跌破6.15关键技术位，受午后油盘购汇推动

* 人民币收贬，跌破6.15关键技术位 * 中间价续跌至近两周新低 * 油盘购汇推动即期汇价走弱 * 短期仍有续贬可能 (更新收盘报价和评论) 路透北京12月4日 - 中国人民币兑美元 周四回吐早盘升幅收跌，与续贬至近 两周新低的中间价同向。交易员表示，早盘中资大行结汇一度支撑人民币即期汇价，但午盘 石油购汇导致即期一路走贬并有效跌破6.15关键技术位。 他们并称，短期人民币仍有续贬动能。后市需关注央行态度，但即便人民币走升，幅度 料也不会太大；若市场力量占据主导，则人民币可能继续往贬值一侧波动。 “最近感觉购汇盘一直是比较多的，今天应该是油盘。”一股份行交易员称。 他并表示，今晚欧洲央行利率决议与德拉吉讲话、周五的美国非农就业数据均是市场关 注的焦点，若出现风吹草动导致欧元大幅回调或美元走强，亦会对人民币施加贬值压力。 另一股份行交易员认为，目前中国经济基本面不至于令人民币出现大幅贬值的情况，短 期人民币可能延续窄幅双向波动格局。 美国财政部负责国际事务的高级官员Nathan Sheets周三表示，美国认为中国迄今履行 了对人民币汇率更具市场导向的承诺。长期以来，美国一直向中国施压以让人民币升值。 全球汇市方面，欧元周四触及两年低点，人气低落；市场押注欧洲央行将被迫扩大刺激 措施，以提振欧元区萎靡的经济。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1546 6.1500 -0.07% 中间价 6.1411 6.1376 -0.06% 成交额 140亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.31% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 107 6.1492 6.1599 2014年来即期升贬值幅度 -1.64% 1年期美元/人民币掉期升水<C 1465 NY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17: 今日 上日 14 1年期NDF 6.2655/95 6.267 CNH即期 6.1547/67 6.1465 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良/杨淑祯)