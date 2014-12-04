版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 17:31 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收贬跌破6.15关键技术位，受午后油盘购汇推动

* 人民币收贬，跌破6.15关键技术位
    * 中间价续跌至近两周新低
    * 油盘购汇推动即期汇价走弱
    * 短期仍有续贬可能

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京12月4日 - 中国人民币兑美元 周四回吐早盘升幅收跌，与续贬至近
两周新低的中间价同向。交易员表示，早盘中资大行结汇一度支撑人民币即期汇价，但午盘
石油购汇导致即期一路走贬并有效跌破6.15关键技术位。
    
    他们并称，短期人民币仍有续贬动能。后市需关注央行态度，但即便人民币走升，幅度
料也不会太大；若市场力量占据主导，则人民币可能继续往贬值一侧波动。    
    
    “最近感觉购汇盘一直是比较多的，今天应该是油盘。”一股份行交易员称。
    
    他并表示，今晚欧洲央行利率决议与德拉吉讲话、周五的美国非农就业数据均是市场关
注的焦点，若出现风吹草动导致欧元大幅回调或美元走强，亦会对人民币施加贬值压力。
    
    另一股份行交易员认为，目前中国经济基本面不至于令人民币出现大幅贬值的情况，短
期人民币可能延续窄幅双向波动格局。    
    
    美国财政部负责国际事务的高级官员Nathan Sheets周三表示，美国认为中国迄今履行
了对人民币汇率更具市场导向的承诺。长期以来，美国一直向中国施压以让人民币升值。 
    
    全球汇市方面，欧元周四触及两年低点，人气低落；市场押注欧洲央行将被迫扩大刺激
措施，以提振欧元区萎靡的经济。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元        今日              上日      升贬
 即期成交价格                6.1546            6.1500    -0.07%
 中间价                      6.1411            6.1376    -0.06%
 成交额                      140亿美元                   
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅    -0.31% (上限±2%  日高      日低
                             )                           
 日内波动幅度(pips)          107               6.1492    6.1599
 2014年来即期升贬值幅度      -1.64%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<C  1465                        
 NY1Y=CFXS>                                              
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间17:  今日              上日      
 14                                                      
 1年期NDF                    6.2655/95         6.267     
 CNH即期                     6.1547/67         6.1465    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良/杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐