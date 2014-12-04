欧洲个股：葛兰素史克重整美国商业和研发部，裁撤近千岗位

路透伦敦12月4日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 将裁掉数百个美国商业和研究岗位，重组业务。美国是该公司最大的市场，而当前药品营收放缓。

据北卡罗来纳州商务部的文件，位于北卡的葛兰素史克三角公园研究部门将裁掉900个岗位，该公司在费城和伦敦附近斯蒂夫尼奇的研究业务在进行整合。

不过葛兰素史克称，将给一些员工转移他地工作的机会。

该公司发言人称，“这是一次重要的计划，会导致美国商业和研发部各裁掉数百岗位。”