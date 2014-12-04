新兴汇市：多数亚币走软，因强劲美国就业数据提振美元走坚

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
韩元兑日圆创2008年8月以来高点9.2868。
印尼卢比 触及六年低位，受累于国内企业的美元买需。卢比随后收复日内大多跌幅，因市场发现央行干预汇市以限制本币跌幅。
马币(林吉特)兑美元 跌至3.4475，为2010年2月以来低点，因投资者持续担忧油价下滑可能伤及作为石油净出口国的马来西亚经济基本面。
路透调查显示，马币空仓升至2008年9月以来高点。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.89 119.79 -0.08 -12.19 105.28
坡元 1.3137 1.3122 -0.11 -3.84 1.2632
台币 31.197 31.167 -0.10 -4.00 29.950
韩元 1114.08 1112.90 -0.11 -5.27 1055.40
泰铢 32.87 32.86 -0.03 -0.03 32.86
菲律宾披索 44.61 44.68 +0.17 -0.46 44.40
印尼卢比 12302.00 12297.00 -0.04 -1.15 12160.00
印度卢比 61.90 61.91 +0.01 -0.17 61.80
马币 3.4456 3.4435 -0.06 -4.94 3.2755
人民币 6.1541 6.1500 -0.07 -1.63 6.0539
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/朱晓军；审校 张涛)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >