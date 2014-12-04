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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 16:55 BJT

新兴汇市：多数亚币走软，因强劲美国就业数据提振美元走坚

韩元兑日圆创2008年8月以来高点9.2868。

印尼卢比 触及六年低位，受累于国内企业的美元买需。卢比随后收复日内大多跌幅，因市场发现央行干预汇市以限制本币跌幅。

马币(林吉特)兑美元 跌至3.4475，为2010年2月以来低点，因投资者持续担忧油价下滑可能伤及作为石油净出口国的马来西亚经济基本面。

路透调查显示，马币空仓升至2008年9月以来高点。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.89 119.79 -0.08 -12.19 105.28

坡元 1.3137 1.3122 -0.11 -3.84 1.2632

台币 31.197 31.167 -0.10 -4.00 29.950

韩元 1114.08 1112.90 -0.11 -5.27 1055.40

泰铢 32.87 32.86 -0.03 -0.03 32.86

菲律宾披索 44.61 44.68 +0.17 -0.46 44.40

印尼卢比 12302.00 12297.00 -0.04 -1.15 12160.00

印度卢比 61.90 61.91 +0.01 -0.17 61.80

马币 3.4456 3.4435 -0.06 -4.94 3.2755

人民币 6.1541 6.1500 -0.07 -1.63 6.0539

(完)

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