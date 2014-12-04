蒙古矿业：奥尤陶勒盖铜矿火警已受到控制--发言人

路透12月4日 - 蒙古奥尤陶勒盖铜矿一名发言人周四表示，矿场发生的一起火警已受到控制。

“昨天晚间发生一起火警，很快受到控制。没有人员受伤，我们仍在评估情况，”奥尤陶勒盖发言人Brian White称。

他表示，失火地点位于选矿厂区域，但未提供细节。他无法对生产受影响情况发表任何意见。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)