《独家新闻》瑞士公司托克不顾伊拉克反对，暗助库尔德人出口原油--消息

正帮助伊拉克中央政府及库尔德族抵抗伊斯兰国武装分子的美国，也施压要求双方解决分歧。

根据本周协议，库尔德族将获得伊拉克石油收入的17%，中央政府还将支付库尔德族武装人员的薪水。

在伊拉克政府与库尔德族本周达成协议前，库尔德地区石油出口已经增至约30万桶/日，超过伊拉克全国出口的十分之一。部分行业消息人士预计，库尔德族地区明年前出口量可能达到100万桶/日。

迄今，这些石油出口背后的交易商身份仍是个谜，而伊拉克政府威胁不仅要提起诉讼，还会禁止任何协助库尔德族的公司经手该国南部的大量出口。

不同于部分最大竞争对手，托克并未经手伊拉克政府通过国家石油营销组织进行的出口。

熟悉交易的行业人士称，对于还在德克萨斯州沿岸命运未卜的库尔德族货船United Kalavrvta号，托克并非其背后交易商。一位当地法官曾表示，该州缺乏裁定这些石油所有权的管辖权。(完) (编译/审校 李春喜/王颖/朱晓军/田建华/艾茂林)