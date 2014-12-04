《独家新闻》瑞士公司托克不顾伊拉克反对，暗助库尔德人出口原油--消息

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
正帮助伊拉克中央政府及库尔德族抵抗伊斯兰国武装分子的美国，也施压要求双方解决分歧。
根据本周协议，库尔德族将获得伊拉克石油收入的17%，中央政府还将支付库尔德族武装人员的薪水。
在伊拉克政府与库尔德族本周达成协议前，库尔德地区石油出口已经增至约30万桶/日，超过伊拉克全国出口的十分之一。部分行业消息人士预计，库尔德族地区明年前出口量可能达到100万桶/日。
迄今，这些石油出口背后的交易商身份仍是个谜，而伊拉克政府威胁不仅要提起诉讼，还会禁止任何协助库尔德族的公司经手该国南部的大量出口。
不同于部分最大竞争对手，托克并未经手伊拉克政府通过国家石油营销组织进行的出口。
熟悉交易的行业人士称，对于还在德克萨斯州沿岸命运未卜的库尔德族货船United Kalavrvta号，托克并非其背后交易商。一位当地法官曾表示，该州缺乏裁定这些石油所有权的管辖权。(完) (编译/审校 李春喜/王颖/朱晓军/田建华/艾茂林)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
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