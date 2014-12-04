香港社会：示威学生考虑停止抗争

路透香港12月4日 - 一个领导占中示威活动的主要学生团体周四表示，正考虑结束已经持续两个多月的街头抗议行动。

香港专上学生联会（学联）将在下周决定是否呼吁示威者停止抗争，尽管其并未达成2017年特首选举开放提名的诉求。

学联常委梁丽帼在接受当地电台访问时表示，部分人希望留守到最后一刻，需要尊重他们的意愿，但也要思考占领下去的意义，下周内将决定是继续留守还是撤离。