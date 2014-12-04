台湾金融：银行不动产贷款呆帐提存比至2016年底前至少达1.5%--金管会

路透台北12月4日 - 台湾金管会周四称，已与银行业者达成共识，将购置住宅加计修缮贷款及建筑贷款余额所计提备抵呆帐提存比率应至少达1.5%，但为避免一次提存对银行产生冲击，同意银行得视其财务能力在2016年底前提足。

金管会新闻稿并指出，整体银行业今年前10月税前盈余已达2,842亿台币，估计年底盈余可达3,000亿元以上，此时应为“晴天储粮”的适当时机，以因应未来可能损失风险。

金管会表示，国际货币基金(IMF)与世界银行(WB)提出警告，全球经济正面临相当大的下滑风险，且新巴塞尔协定(Basel III)已促请各国主管机关订定抗景气循环缓冲资本措施，作为控管银行因信用过度成长致发生系统性风险的工具。(完) (记者 詹静宜; 审校 淑祯)