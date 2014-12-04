台湾金融：银行不动产贷款呆帐提存比至2016年底前至少达1.5%--金管会

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透台北12月4日 - 台湾金管会周四称，已与银行业者达成共识，将购置住宅加计修缮贷款及建筑贷款余额所计提备抵呆帐提存比率应至少达1.5%，但为避免一次提存对银行产生冲击，同意银行得视其财务能力在2016年底前提足。
金管会新闻稿并指出，整体银行业今年前10月税前盈余已达2,842亿台币，估计年底盈余可达3,000亿元以上，此时应为“晴天储粮”的适当时机，以因应未来可能损失风险。
金管会表示，国际货币基金(IMF)与世界银行(WB)提出警告，全球经济正面临相当大的下滑风险，且新巴塞尔协定(Basel III)已促请各国主管机关订定抗景气循环缓冲资本措施，作为控管银行因信用过度成长致发生系统性风险的工具。(完) (记者 詹静宜; 审校 淑祯)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >