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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 17:07 BJT

金属期市：期铜反弹升高，因油价上涨且中国数据略微向好

"由于油价反弹，铜市出现一些改善。"一位驻悉尼的大宗商品交易商表示。

布兰特原油周四升至每桶70美元以上，与美国原油期货一道上涨近1%，因美国原油库存下降支撑油价。

上海期交所交投最活络的2月期铜 涨幅略超1%，至每吨45,790元人民币(7,444美元)。

中国11月服务业成长速度略微加快，因新订单涨幅创下两年半最快，亦给铜价带来支撑。

三个月期铝 继海外市场暗淡表现后上涨，攀升13.50美元至每吨1,985.50美元。

期镍 上涨285美元至每吨16,880美元。期锌 上涨28.75美元，报2,243.75美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/洪曦; 审校 张涛/艾茂林)
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