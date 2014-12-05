《分析师观点》台湾11月通膨率0.86%低于预期，央行升息脚步料延后

路透台北12月5日 - 台湾主计总处周五公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.86%，低于市场预估的1.12%涨幅，分析师认为这可能令央行升息的脚步延后。

主计总处称，11月的CPI较上月跌0.91%，主因秋冬蔬菜盛产，价格跌17.33%(影响总指数下跌0.49个百分点)，加以部分服饰逢百货公司周年庆折扣促销、油料费调降及国外旅游团费降价优惠，惟水果及外食费价格上涨，抵销部分跌幅。

11月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌2.65%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

11月 10月

CPI（较上年同期） +0.86 +1.06R

路透调查（较上年同期） +1.12 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.65 -0.18

核心CPI（较上年同期） +1.40 +1.60R

WPI（较上年同期） -2.65 -1.38R

**市场评论**

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

受到9-11月间美元计价原物料重挫的影响，所有国家的CPI增长幅度皆缩小，但核心CPI则都没有变化，显示主要来自国际能源价格受挫的影响，而非台湾本身的物价环境改变，预期明年油价将慢慢走稳，仍旧维持台湾央行明年九月升息的看法不变。

--大众银行陈森林：

本月通膨率比预期低一点，包括国际油价及食品价格走低，居住类的价格也滑落，这与国际油价大跌都有关系。在低油价的预期之下，明年台湾的通膨率是较今年走低的，我们估明年CPI年增率是0.8%。

低油价伴随低通膨，以及低利率，我们预估央行最快要到明年底才会有升息的可能性。

**市场反应**

--台币兑美元 周三收盘跌3分至31.197。

--台股加权股价指数 周三收高0.54%，报9,225.11点。

--指标10年期公债103/13 殖利率周三收跌1.45基点报1.6030%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行今年9月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续13季度维持利率不变。

--主计总处11月对2014年全年经济成长率的预估为3.43%，CPI年成长率为1.18%。明年的GDP成长率估为3.50%，CPI则估为0.91%。(完)

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