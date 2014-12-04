《中国债市每日综述》现券抛压沉重收益率普涨，股市牛气冲天分流资金

* 现券收益率各期限普涨，金融债幅度均超10bp

* IRS涨幅相对较小，repo基准在3-4bp左右

* 股市继续暴涨施压现券走势，盘中抛压加重

* 不排除债市收益率年底出现超预期调整

* 短期资金供给宽松，长期品种则难寻

路透上海12月4日 - 中国银行间现券市场周四收益率再次普涨，金融债各期限品种涨幅再逾10个基点；相较之下，利率互换IRS涨幅略微。交易员表示，在股市继续暴涨，热情空前高涨的打压下，现券调整压力有增无减，各期限品种午后抛压沉重，其中短端品种收益率涨幅更甚。

交易员并指出，当前现券收益率已经回到降息之前，如果宽松政策继续利好难以兑现，及经济基本面走势利好有限，在年底资金波动加大的背景下，不排除债市年底出现超预期调整。

“下午债市(价格)又暴跌了啊，各期限品种都有抛盘，主要是股市暴涨影响太大了， ”上海一银行交易员称，感觉短端品种昨天跌幅还不算大，今天有点补跌的意味，而中长端三、五年国开债午后收益率涨幅均超10bp(基点)。

中国股市沪综指周四大幅收涨4.3%至43个月新高，受金融、石油等权重股集体飙升带动。分析师称，今天盘面热点开始扩散，大盘加速上涨，由于本周央行货币政策仍偏宽松，市场对资金面较乐观，充裕资金继续流入低估值大盘蓝筹股。

对于短期债市走势，东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，只要经济基本面还没走出下行，其对债市的将继续提供支持，但是受到前期大牛市、股市分流资金等影响，未来银行间资金面波动性加大，债市的波动性将呈现加大趋势。

国泰君安最新债券研究报告则指出，随着股市牛市的持续，股债双牛格局似乎已经告一段落；随着货币政策的持续宽松和降息周期的推进，债券收益率中枢大概率会保持一定低位，但是短期收益率的反弹可能会超出市场预期。

“背后的逻辑是，宽松政策刺激效果边际弱化和经济基本面预期改善出现共振，同时在技术上，债券收益率亦存在超跌反弹的动力，”报告指出。

一级市场方面，进出口银行上午招标的两期固息增发债中，三年期中标收益率为3.9966%；七年期加权中标收益率为4.1748%，边际中标收益率为4.2088%；投标倍数分别为1.89倍和2.40倍。

公开市场方面，央行继续无操作，全周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。他们指出，同业存款可能纳入普通存款范围，引发的缴准压力猜测是推高降准预期的主因。不过仅就资金面和降低社会融资成本因素，一定时间内也将累积对央行释放更多流动性的足够诉求。

国债期货主力合约TF1503 收报96.008元，较上日结算价跌0.568元，或0.59%。

剩余期限约9.72年的固息国开债140222券最新成交收益率 在4.16%，上日尾盘为4.13%。

**短期资金宽松长期品种难寻**

银行间市场周四隔夜和七天质押式回购利率 微降。资金面维持宽松格局，但供给以短期为主，部分机构谨慎起见，寻求跨年底的长期资金，但供给较少。

“资金挺宽的，不过大家可能担心后面会偏紧，出得都是短的，”上海一商业银行交易员称。

华东一商业银行交易员也表示，场内对跨年、跨春节期限资金有一定需求，但除了国开行，基本鲜有供给。

她还提到，近期资金虽然较为宽松，但盘中七天回购不时有5%甚至6%高价出现，主要是券商或基金用信用债质押成交，尤其股市向好部分货币基金近期赎回压力较大。

周四早间财政部招标的600亿元人民币三个月期国库现金定期存款，利率较上次明显下跌23个基点(bp)至4.33%。交易员表示，目前机构流动性较宽松，本次定期存款虽然可跨春节，但因存款偏离度指标考核的限制，机构对其需求一般。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,295.81亿元，上日为10,487.29亿元；其中，隔夜品种成交8,462.00亿元，上日为8,334.97亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6325 2.6430 -1.05 8,462.00

七天 3.4582 3.4529 +0.53 1471.68

14天 4.0606 4.0859 -2.53 140.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4000 1.5600 -16.00 32.78

七天 3.5500 3.5000 +5.00 3.26

14天 3.9050 3.5000 +40.50 0.28

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.7100 -1.00 --

七天 3.5900 3.5200 +7.00 --

14天 3.9900 4.0000 -1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6320 2.6340 -0.20 --

七天 3.4020 3.4130 -1.10 --

三个月 4.1952 4.1930 +0.22 --