俄罗斯政经：总统普京称俄国希望与西方国家继续合作

路透莫斯科12月4日 - 俄罗斯总统普京表示：

* 制裁对所有国家都有害

* 一些国家希望俄罗斯像南斯拉夫那样解体，俄不会允许这种情况出现

* 美国寻求在欧洲建立反导体系，对俄罗斯和其它国家构成威胁

* 俄罗斯不会停止与欧洲和美国的合作

* 将永远不会走自我封闭的道路，这是脆弱的表现

* 俄罗斯将向全世界、向外资开放

* 制裁给俄罗斯经济带来了刺激

* 敦促未来四年冻结税收

* 建议赦免返回俄罗斯的资本

* 俄罗斯经济增速必须在三到四年内恢复至全球水平之上