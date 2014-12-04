俄罗斯政经：总统普京称俄国希望与西方国家继续合作

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透莫斯科12月4日 - 俄罗斯总统普京表示：
* 制裁对所有国家都有害
* 一些国家希望俄罗斯像南斯拉夫那样解体，俄不会允许这种情况出现
* 美国寻求在欧洲建立反导体系，对俄罗斯和其它国家构成威胁
* 俄罗斯不会停止与欧洲和美国的合作
* 将永远不会走自我封闭的道路，这是脆弱的表现
* 俄罗斯将向全世界、向外资开放
* 制裁给俄罗斯经济带来了刺激
* 敦促未来四年冻结税收
* 建议赦免返回俄罗斯的资本
* 俄罗斯经济增速必须在三到四年内恢复至全球水平之上
* 要求央行和政府采取严格措施，以消除汇市的投机行为(完)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
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