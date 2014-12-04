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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 17:42 BJT

修正-卢布汇率：急剧下跌，俄总统普京讲话指责西方

(修正：删除标题赘字)

路透莫斯科12月4日 - 俄罗斯卢布兑美元在总统普京开始发表国情谘文讲话后快速下跌。普京在讲话中再度严厉抨击西方，并将乌克兰危机归咎于西方。

0925GMT，卢布兑美元跌0.6%，报53.52卢布；兑欧元跌0.3%，报65.88卢布。卢布在普京讲话前曾上涨，兑美元与欧元均上涨约1.5%。(完)

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