韩国个股：政府暂停出售友利银行27亿美元控股股权，因竞标者寥寥

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透首尔12月4日 - 韩国金融服务委员会周四表示，韩国政府暂停出售其在友利银行 约27亿美元的控股股权，因未能吸引足够竞标者。
外界已经广泛估计到该监管机构的声明内容，因为上周五政府第四次尝试出售友利银行控股股权但以失败告终，仅有一位竞标者。分析师此前预估，本次出售的股价价值约为3万亿(兆)韩元(27.1亿美元)。
根据韩国法规，售股进行至少需要两位竞标者。该监管机构称政府将考虑如何推进从友利银行撤资，但未提供具体时间表。友利银行是韩国以资产计第二大银行。
韩国政府曾多次努力出售友利银行股权，以部分回收10多年前救援该行及其关联机构时的超过120亿美元资金。
该监管机构在另一次标售结束后称，政府计划以4,531亿韩元(4.0666亿美元)出售5.94%的友利银行股权，但并未透露买家身份。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >