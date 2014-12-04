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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 17:33 BJT

韩国个股：政府暂停出售友利银行27亿美元控股股权，因竞标者寥寥

路透首尔12月4日 - 韩国金融服务委员会周四表示，韩国政府暂停出售其在友利银行 约27亿美元的控股股权，因未能吸引足够竞标者。

外界已经广泛估计到该监管机构的声明内容，因为上周五政府第四次尝试出售友利银行控股股权但以失败告终，仅有一位竞标者。分析师此前预估，本次出售的股价价值约为3万亿(兆)韩元(27.1亿美元)。

根据韩国法规，售股进行至少需要两位竞标者。该监管机构称政府将考虑如何推进从友利银行撤资，但未提供具体时间表。友利银行是韩国以资产计第二大银行。

韩国政府曾多次努力出售友利银行股权，以部分回收10多年前救援该行及其关联机构时的超过120亿美元资金。

该监管机构在另一次标售结束后称，政府计划以4,531亿韩元(4.0666亿美元)出售5.94%的友利银行股权，但并未透露买家身份。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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