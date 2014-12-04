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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 17:33 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月4日

路透香港12月4日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    94.79亿元人民币（已用27.1%）     100.85亿元人民币（已用4.0%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
                                                                  
   1    中国平安                   613,268,454      151,644,088        764,912,542
   2    贵州茅台                   453,945,705       19,586,469        473,532,174
   3    工商银行                   385,555,631       75,203,719        460,759,350
   4    上汽集团                   291,377,960       90,456,667        381,834,626
   5    中信证券                   214,116,007       63,038,036        277,154,043
   6    中国太保                   198,510,286       11,247,944        209,758,230
   7    大秦铁路                   176,486,257       11,196,563        187,682,820
   8    招商银行                    91,980,496       86,046,068        178,026,564
   9    中国银行                   153,118,111       14,621,339        167,739,450
  10    青岛海尔                   163,571,393        1,237,476        164,808,869
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
                                                                    
   1    中海油田服务                   27,777,920      24,811,960       52,589,880
   2    中国信达                       46,164,820       3,332,780       49,497,600
   3    民生银行                       19,169,790       7,443,335       26,613,125
   4    中国石油股份                   16,109,140      10,411,780       26,520,920
   5    上海电气                       21,485,140       4,294,680       25,779,820
   6    保利置业集团                   23,295,440       1,240,110       24,535,550
   7    金鹰商贸集团                   24,344,280           9,130       24,353,410
   8    汉能薄膜发电                   23,237,120         681,340       23,918,460
   9    洛阳钼业                       15,181,020       7,949,040       23,130,060
  10    中国石油化工股份               12,770,140      10,008,780       22,778,920
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校)
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