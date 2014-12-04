表格：沪港通市场数据摘要--12月4日

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透香港12月4日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 94.79亿元人民币（已用27.1%） 100.85亿元人民币（已用4.0%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 613,268,454 151,644,088 764,912,542 2 贵州茅台 453,945,705 19,586,469 473,532,174 3 工商银行 385,555,631 75,203,719 460,759,350 4 上汽集团 291,377,960 90,456,667 381,834,626 5 中信证券 214,116,007 63,038,036 277,154,043 6 中国太保 198,510,286 11,247,944 209,758,230 7 大秦铁路 176,486,257 11,196,563 187,682,820 8 招商银行 91,980,496 86,046,068 178,026,564 9 中国银行 153,118,111 14,621,339 167,739,450 10 青岛海尔 163,571,393 1,237,476 164,808,869 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中海油田服务 27,777,920 24,811,960 52,589,880 2 中国信达 46,164,820 3,332,780 49,497,600 3 民生银行 19,169,790 7,443,335 26,613,125 4 中国石油股份 16,109,140 10,411,780 26,520,920 5 上海电气 21,485,140 4,294,680 25,779,820 6 保利置业集团 23,295,440 1,240,110 24,535,550 7 金鹰商贸集团 24,344,280 9,130 24,353,410 8 汉能薄膜发电 23,237,120 681,340 23,918,460 9 洛阳钼业 15,181,020 7,949,040 23,130,060 10 中国石油化工股份 12,770,140 10,008,780 22,778,920 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141204)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >