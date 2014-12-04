《焦点》高田未记取丰田教训，仍排拒美国召回令

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
最近见过高田重久的人说，他似乎没有很强的危机感，认为问题过段时间就会淡化了。
“虽然高田只面向企业，但其产品的最终用户是消费者，”Bunkyo大学教授Hiroshi Osada表示。他也是在丰田2010年危机中审查其质量管控的外部小组成员。
“令人无法接受的是，公司高管还没有什么行动。这说明他们对待这次危机的态度。”
高田重久表示，公司高管不打算立即召开新闻发布会，律师则让公关部门人员避免与记者接触。(完) (编译 张明钧/洪曦/王颖；审校 高琦/李春喜/艾茂林)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
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