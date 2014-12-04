《焦点》高田未记取丰田教训，仍排拒美国召回令

最近见过高田重久的人说，他似乎没有很强的危机感，认为问题过段时间就会淡化了。

“虽然高田只面向企业，但其产品的最终用户是消费者，”Bunkyo大学教授Hiroshi Osada表示。他也是在丰田2010年危机中审查其质量管控的外部小组成员。

“令人无法接受的是，公司高管还没有什么行动。这说明他们对待这次危机的态度。”