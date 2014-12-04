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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 18:05 BJT

卢布汇率：卢布走强，之前普京承诺商业改革

普京讲话开篇即严厉批评西方国家在乌克兰危机问题上的做法，并对俄罗斯对乌政策进行了辩护，卢布因此大幅下挫。

卢布兑美元 日内曾下跌约0.6%，逆转普京讲话之前的大涨走势，但0945 GMT，卢布上涨约0.4%，至53.00卢布。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林/张涛)
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