重温稿-台湾货币市场：新提存期初宽松基调不变，短率持稳低位

* 新提存期开始，短钱充斥

* 短票供给不多，利率持稳

* 公债交割无碍调度，RP利率不变

记者 董永年

路透台北12月4日 - 台湾银行间短率周四大致持平上日。资金调度人士表示，今日是新提存期首个交易日，银行积极询问短钱拆出机会，但市场需求平平，利率没有明显变化。

他们指出，市场资金供应者今日均开门释出流动性，且利率稳在区间低位，显示资金充足无虞。但市场需求并不高，银行多出的流动性仍照例等待申报央行存单。

“拆款平平的，回到上月的低水准。”一位民营银行交易员说。

一票券商交易主管则称，今天不少家银行主动来电询问有没有需求，资金相当充裕。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.430%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日；两周拆款利率在0.388-0.450%，上日0.388-0.430%。

**短票利率持稳**

短票市场方面，票券商指出，旬初资金宽裕，但票量供给不足，因此采取年内搭配跨年方式销售，利率则持稳在既有水准。

票券商表示，银行有年底资本适足率(BIS)计算限制，能跨年的还是不多。不过上旬短票供给量不大，因此供需间将可维持均衡态势，利率要动，可能要等到月中后。

“能跨年的不多，约占整体成交的一成。”一位票券商资金调度人士说。

但另一票券商交易员则表示，今日民营银行跨年资金供应还算充裕，反倒是年内短票成交不多。

今日票券商与银行承作的自保短票落点以年内为主，主要成交在0.60-0.61%，少数在0.62-0.63%。跨年短票利率主要在0.65-0.66%，大区间在0.64-0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.602%，前日在0.601%。60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.625%，前日在0.64%。

台湾央行周四公布，共发行2,258.8亿台币存单，与今日存单到期金额2,257.8亿台币相较，存单发行余额增1亿。 周五央行存单到期金额265亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为124亿台币，累积超额准备为124亿台币、加计前期1%的超额准备为1,882亿台币。

**公债交割无碍调度**

台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。资金交易人士称，今日交割10年期公债300亿台币，并不影响整体市场资金调度，RP利率依旧维持在既有区间不变。

市场调度人士并指出，本次得标比重以银行业的61%为最高，而银行间月初资金水位偏高，交割款对RP资金调度丝毫不构成影响，至于证券业得标比重约32%，目前投信端及寿险端资金偏松，券商间调度交割款颇为容易。

〞今天公债交割一丁点影响都没有。〞一位大型证券商交易员说。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。