阿萨德称美国在叙利亚领导的空袭无用--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特12月3日 - 叙利亚总统阿萨德对法国一家杂志称，美国在叙利亚领导的空袭没有用，并将自己描述为试图拯救一艘船的船长。叙利亚总统府的Twitter账号进行了转载。

美国领导的盟军从9月开始在空袭伊斯兰国和叙利亚境内其他圣战派系。当被问及这对他是否有帮助时，阿萨德对《巴黎竞赛画报》说道：“空袭不可能终结恐怖主义。”

“了解地形并能做出反应的地面部队是必不可少的。因此盟军两个月来的空中打击没什么实质效果。”

“空袭有用的说法并不真实。如果他们是认真的、有效率的，当然能（对我们）有所帮助。我们在与伊斯兰国展开地面作战，我们没有注意到任何变化，特别是土耳其对这些地区提供直接支持。”阿萨德表示。

叙利亚指控土耳其支持叙利亚境内的伊斯兰国等伊斯兰武装分子，土耳其对此予以否认。

当被问及他是否担心自己的命运和伊拉克、利比亚此前的领导人一样时，阿萨德回答说：“船长并不考虑死亡和生命，他考虑的是挽救他的船。”

“如果他脑子里想的是沉没，那所有人都将死去。我在尽一切努力挽救国家。”他周五在大马士革接受采访时说道。（完）