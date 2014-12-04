阿萨德称美国在叙利亚领导的空袭无用--报导

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特12月3日 - 叙利亚总统阿萨德对法国一家杂志称，美国在叙利亚领导的空袭没有用，并将自己描述为试图拯救一艘船的船长。叙利亚总统府的Twitter账号进行了转载。
美国领导的盟军从9月开始在空袭伊斯兰国和叙利亚境内其他圣战派系。当被问及这对他是否有帮助时，阿萨德对《巴黎竞赛画报》说道：“空袭不可能终结恐怖主义。”
“了解地形并能做出反应的地面部队是必不可少的。因此盟军两个月来的空中打击没什么实质效果。”
“空袭有用的说法并不真实。如果他们是认真的、有效率的，当然能（对我们）有所帮助。我们在与伊斯兰国展开地面作战，我们没有注意到任何变化，特别是土耳其对这些地区提供直接支持。”阿萨德表示。
叙利亚指控土耳其支持叙利亚境内的伊斯兰国等伊斯兰武装分子，土耳其对此予以否认。
当被问及他是否担心自己的命运和伊拉克、利比亚此前的领导人一样时，阿萨德回答说：“船长并不考虑死亡和生命，他考虑的是挽救他的船。”
“如果他脑子里想的是沉没，那所有人都将死去。我在尽一切努力挽救国家。”他周五在大马士革接受采访时说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >