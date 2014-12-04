中国个股：上海电力正就意昂约1.5亿欧元意大利资产收购初步接触

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海12月4日 - 中国上海电力股份有限公司 周四稍晚公告称，其正就德国意昂集团 旗下意大利资产中约1.5亿欧元的煤电资产进行初步接触，尚未实质性启动该项目的前期工作。
公告显示，该事宜尚在初步接洽过程中，尚未达到需做尽职调查的阶段，也没有达到与其开展初步谈判的阶段；同时也有其他公司与意昂集团进行接洽，公司收购事宜还存在重大的不确定性。
公告还指出，公司将根据海外发展战略，积极开拓海外市场，加强海外风险防控体系建设，强化经营管理，提高盈利能力，为在2020年前在海外再造一个上海电力打下扎实的基础。
与原本海外媒体报导不同的是，上海电力承认接洽收购的仅是意昂计划出售的意大利资产中的一小部分，规模远小于预期。消息人士稍早对路透表示，意昂旗下意大利资产价值可能超过20亿欧元。
德国最大公用事业公司意昂上周日宣布计划将集团一分为二，并将剥离大部分发电、能源贸易和上游业务，以应对波及整个欧洲能源业的危机。在该重组计划中，意昂将出售一些非核心资产，包括在意大利的资产。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >