重温稿-中国个股：上海电力正就意昂约1.5亿欧元意大利资产收购初步接触

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
路透上海12月4日 - 中国上海电力股份有限公司 周四稍晚公告称，其正就德国意昂集团 旗下意大利资产中约1.5亿欧元的煤电资产进行初步接触，尚未实质性启动该项目的前期工作。
公告显示，该事宜尚在初步接洽过程中，尚未达到需做尽职调查的阶段，也没有达到与其开展初步谈判的阶段；同时也有其他公司与意昂集团进行接洽，公司收购事宜还存在重大的不确定性。
公告还指出，公司将根据海外发展战略，积极开拓海外市场，加强海外风险防控体系建设，强化经营管理，提高盈利能力，为在2020年前在海外再造一个上海电力打下扎实的基础。
与原本海外媒体报导不同的是，上海电力承认接洽收购的仅是意昂计划出售的意大利资产中的一小部分，规模远小于预期。消息人士稍早对路透表示，意昂旗下意大利资产价值可能超过20亿欧元。
德国最大公用事业公司意昂上周日宣布计划将集团一分为二，并将剥离大部分发电、能源贸易和上游业务，以应对波及整个欧洲能源业的危机。在该重组计划中，意昂将出售一些非核心资产，包括在意大利的资产。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03