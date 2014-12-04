《独家新闻》瑞士托克一名中国员工遭逮捕，因涉油品交易诈欺

路透北京12月4日 - 根据路透见到的官方拘捕令，中国警方已经逮捕大宗商品贸易公司托克(Trafigura) 的一名员工，这是就一笔3,200万美元汽油贸易诈欺调查的一部分。

三名熟知内情的人士表示，现年39岁的Tian Meng是托克北京油品营销小组员工，他自8月以来就在没有被起诉的情形下被拘留在沧州。

根据中国法律，在未被起诉的情形下，警方可以逮捕并留置嫌犯最长七个月时间。

目前无法联系上Tian置评，一名托克的发言人则是拒绝置评。(完)