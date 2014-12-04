英国数据：1-11月新车销售已创2007年以来新高

路透伦敦12月4日 - 英国一汽车业团体周四公布，英国11月新车注册数较上年同期成长8%，在12月销售数字尚未出炉的情况下，2014年累计总销量已高于2007年以来的各年纪录。

英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)公布，11月销售达172,327辆，今年以来总计已略高于230万辆，为2007年以来最高，主要受低廉信贷及英国经济复苏推动。

SMMT预测，今年新车销售总数将达246万辆，创10年来最高。但之后增速料将降温。

SMMT预测，2015年新车注册数小幅成长至249万，2016年料持平。

IHS Global Insight英国首席经济学家Howard Archer指出，虽然不太可能持续高速成长，但有一些因素将有助维持强劲需求。