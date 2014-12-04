英国数据：1-11月新车销售已创2007年以来新高

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透伦敦12月4日 - 英国一汽车业团体周四公布，英国11月新车注册数较上年同期成长8%，在12月销售数字尚未出炉的情况下，2014年累计总销量已高于2007年以来的各年纪录。
英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)公布，11月销售达172,327辆，今年以来总计已略高于230万辆，为2007年以来最高，主要受低廉信贷及英国经济复苏推动。
SMMT预测，今年新车销售总数将达246万辆，创10年来最高。但之后增速料将降温。
SMMT预测，2015年新车注册数小幅成长至249万，2016年料持平。
IHS Global Insight英国首席经济学家Howard Archer指出，虽然不太可能持续高速成长，但有一些因素将有助维持强劲需求。
“就业增长有助于支撑汽车销售，近来通胀下滑也协助了购买力。油价下跌更是有利无害，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >