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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 18:42 BJT

瑞典经济：近期政治动荡未对金融稳定和货币政策构成影响--央行总裁

路透斯德哥尔摩12月4日 - 瑞典央行总裁英韦斯周四表示，近期该国政治动荡未对金融稳定和货币政策造成影响。(完)
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