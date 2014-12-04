挪威经济：挪威2015年经济成长和石油产业投资前景黯淡--统计局

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透奥斯陆12月4日 - 挪威统计局(Statistics Norway)周四预计，由于海上能源部门萎缩，挪威经济明年将大幅放缓，央行可能必须降息以提振经济。挪威是西欧最大产油国。
挪威统计局在季度报告中称，挪威2015年不包括海上石油和天然气的大陆国内生产总值(GDP)成长率，将从今年的2.6%放缓至1%，但2016年将反弹至2.2%。这是因为经济将经过一个明确而短暂的下滑过程。
挪威GDP的五分之一，以及出口额的一半来自石油和天然气产业。而能源公司在纷纷缩减投资并裁员，因为原油价格 自6月以来累计下跌30%，很多项目已没有经济效益。
挪威统计局预计，石油投资将连降四年；今年已开始下降，2015年加速至12.8%，2016年7.2%。
该机构预计，经济下滑将来得如此迅猛，甚至目前仍有紧缩倾向的挪威央行，将在2016年放弃升息计划，而且反而还会将1.5%的指标利率下调50个基点。
“我认为挪威统计局对经济预估的修正，将使央行下调利率的可能性增加，”DNB银行分析师Kyrre Aamdal表示。“考虑到黯淡的经济前景和仅1%的GDP成长预期，有可能明年就会降息。”(完) (编译 王颖；审校 田建华)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)