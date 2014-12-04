挪威经济：挪威2015年经济成长和石油产业投资前景黯淡--统计局

路透奥斯陆12月4日 - 挪威统计局(Statistics Norway)周四预计，由于海上能源部门萎缩，挪威经济明年将大幅放缓，央行可能必须降息以提振经济。挪威是西欧最大产油国。

挪威统计局在季度报告中称，挪威2015年不包括海上石油和天然气的大陆国内生产总值(GDP)成长率，将从今年的2.6%放缓至1%，但2016年将反弹至2.2%。这是因为经济将经过一个明确而短暂的下滑过程。

挪威GDP的五分之一，以及出口额的一半来自石油和天然气产业。而能源公司在纷纷缩减投资并裁员，因为原油价格 自6月以来累计下跌30%，很多项目已没有经济效益。

挪威统计局预计，石油投资将连降四年；今年已开始下降，2015年加速至12.8%，2016年7.2%。

该机构预计，经济下滑将来得如此迅猛，甚至目前仍有紧缩倾向的挪威央行，将在2016年放弃升息计划，而且反而还会将1.5%的指标利率下调50个基点。

“我认为挪威统计局对经济预估的修正，将使央行下调利率的可能性增加，”DNB银行分析师Kyrre Aamdal表示。“考虑到黯淡的经济前景和仅1%的GDP成长预期，有可能明年就会降息。”(完) (编译 王颖；审校 田建华)