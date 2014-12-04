欧洲汇市：英镑持稳，市场消化财政大臣中长期经济成长预测

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月26日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >
英镑兑美元 持平于1.5693美元，距离本周稍早的15个月低点1.5585高出约0.01美元。英镑兑欧元 持平在0.78475英镑。
“如果市场深信英国成长前景将会因为进一步财政节支而下滑，则将让英镑失去魅力，”摩根士丹利欧洲汇率策略主管Ian Stannard表示。
Stannard指出，他已经下修英镑汇率预估，预料2015年第三季将来到1.45美元，因明年大选的不确定性以及成长转弱将令英镑承压。Stannard预期在2015年11月升息过后，英镑将回升至1.47美元。
周四稍晚，英国央行料将维持利率于历史低点不变。
“今日英国央行会议料将再次为市场所忽略，这也是合情合理，”德国商业银行分析师在一份研究报告中指出，“英国央行持续关注通胀情势发展，若通胀持续不如预期，则不排除英国央行将把升息时点延后至2016年。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 王洋/于春红)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/26 英国 标售票息0-1/8%、2046年到期的通胀保值公 债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售国库券 4/26 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透上海4月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8825元附近，较上日升值约8点。