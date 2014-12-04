欧洲汇市：英镑持稳，市场消化财政大臣中长期经济成长预测

英镑兑美元 持平于1.5693美元，距离本周稍早的15个月低点1.5585高出约0.01美元。英镑兑欧元 持平在0.78475英镑。

“如果市场深信英国成长前景将会因为进一步财政节支而下滑，则将让英镑失去魅力，”摩根士丹利欧洲汇率策略主管Ian Stannard表示。

Stannard指出，他已经下修英镑汇率预估，预料2015年第三季将来到1.45美元，因明年大选的不确定性以及成长转弱将令英镑承压。Stannard预期在2015年11月升息过后，英镑将回升至1.47美元。

周四稍晚，英国央行料将维持利率于历史低点不变。

“今日英国央行会议料将再次为市场所忽略，这也是合情合理，”德国商业银行分析师在一份研究报告中指出，“英国央行持续关注通胀情势发展，若通胀持续不如预期，则不排除英国央行将把升息时点延后至2016年。”(完)

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