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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 19:04 BJT

欧洲个股：Novo Banco就出售旗下投行分支BESI予海通证券进行谈判

路透里斯本12月4日 - Novo Banco银行周四表示，当前正在协商将投资银行分支BESI出售给中国券商海通证券。Novo Banco是圣灵银行(BES)接受救助后衍化而来。

周四稍早有消息人士对路透表示，海通证券开始谈判购买BESI。

Novo Banco在声明中称，“在就整体BESI股本达成购销协议的目标下”，已开始谈判。

其还表示，出售取决于葡萄牙央行是否批准。该银行没有给出出售价格，但是葡萄牙当地媒体称总计约4亿欧元。(完)
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