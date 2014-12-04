欧洲个股：Novo Banco就出售旗下投行分支BESI予海通证券进行谈判

路透里斯本12月4日 - Novo Banco银行周四表示，当前正在协商将投资银行分支BESI出售给中国券商海通证券。Novo Banco是圣灵银行(BES)接受救助后衍化而来。

周四稍早有消息人士对路透表示，海通证券开始谈判购买BESI。

Novo Banco在声明中称，“在就整体BESI股本达成购销协议的目标下”，已开始谈判。