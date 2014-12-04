中国农业：全国农村承包耕地流转面积占比升至28.8%--农业部

路透北京12月4日 - 中国农业部部长韩长赋周四表示，截至今年6月底，全国农村承包耕地流转面积达3.8亿亩，占承包耕地总面积的比例提高2.8个百分点至28.8%。

新华社援引韩长赋在农业部土地流转视频会上讲话称，近年来全国承包耕地流转比例提高幅度逐年扩大，去年流转比例提高了4.8个百分点，今年上半年又提高了2.8个百分点，今年上半年流转面积亦增加0.4亿亩。

韩长赋指出，引导农村土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营，是坚持和完善农村基本经营制度的迫切需要，是保障农民合法权益、解决好土地流转、规模经营中突出问题的迫切需要。

“要抓住稳定承包关系这一基础，确保土地经营权流转有序，把握好规模经营的度。”他说。

中国国务院此前曾表示，要鼓励创新农村土地流转形式，健全土地承包经营权登记制度，并稳步推进土地经营权抵押、担保试点，探索建立抵押资产处置机制。 （完）