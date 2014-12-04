中国农业：全国农村承包耕地流转面积占比升至28.8%--农业部

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透北京12月4日 - 中国农业部部长韩长赋周四表示，截至今年6月底，全国农村承包耕地流转面积达3.8亿亩，占承包耕地总面积的比例提高2.8个百分点至28.8%。
新华社援引韩长赋在农业部土地流转视频会上讲话称，近年来全国承包耕地流转比例提高幅度逐年扩大，去年流转比例提高了4.8个百分点，今年上半年又提高了2.8个百分点，今年上半年流转面积亦增加0.4亿亩。
韩长赋指出，引导农村土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营，是坚持和完善农村基本经营制度的迫切需要，是保障农民合法权益、解决好土地流转、规模经营中突出问题的迫切需要。
“要抓住稳定承包关系这一基础，确保土地经营权流转有序，把握好规模经营的度。”他说。
中国国务院此前曾表示，要鼓励创新农村土地流转形式，健全土地承包经营权登记制度，并稳步推进土地经营权抵押、担保试点，探索建立抵押资产处置机制。 （完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >