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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 18:56 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货在区间走势后收低，中国需求预期提供支撑

路透吉隆坡12月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四在区间走势后收低，因原油价格的波动令投资者较为谨慎，不过人们对廉价棕榈油将吸引买兴的乐观看法抑制了棕榈油期货的跌幅。

市场人士表示，当前的棕榈油价格将吸引订单，尤其是全球第二大食用油消费国--中国，因在2月春节假期前，中国通常增加库存。

“中国需要补充库存，由于马币疲弱且棕榈油价格较低，现在确实是中国买入的好时机，”吉隆坡一外资商品机构交易员称。

周四收盘时，指标2月棕榈油期货 跌0.1%，报每吨2,169马币，盘中交投区间介于2,152至2,189马币。

总成交量为44,200口，高于通常的35,000口。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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