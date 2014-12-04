重温稿-中国农业：全国农村承包耕地流转面积占比升至28.8%--农业部

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
路透北京12月4日 - 中国农业部部长韩长赋周四表示，截至今年6月底，全国农村承包耕地流转面积达3.8亿亩，占承包耕地总面积的比例提高2.8个百分点至28.8%。
新华社援引韩长赋在农业部土地流转视频会上讲话称，近年来全国承包耕地流转比例提高幅度逐年扩大，去年流转比例提高了4.8个百分点，今年上半年又提高了2.8个百分点，今年上半年流转面积亦增加0.4亿亩。
韩长赋指出，引导农村土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营，是坚持和完善农村基本经营制度的迫切需要，是保障农民合法权益、解决好土地流转、规模经营中突出问题的迫切需要。
“要抓住稳定承包关系这一基础，确保土地经营权流转有序，把握好规模经营的度。”他说。
中国国务院此前曾表示，要鼓励创新农村土地流转形式，健全土地承包经营权登记制度，并稳步推进土地经营权抵押、担保试点，探索建立抵押资产处置机制。 （完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03