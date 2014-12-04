国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差稍下滑，受市场卖兴压制

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透新加坡12月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四稍稍下滑，因新加坡燃料油库存上升之际，卖兴继续压制升水的上涨。
路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下降0.26美元至每吨较新加坡现货报价升水8.67美元。
交易员表示，相较于本周稍早，实货船货的卖兴更为活跃，这帮助遏制了升水的冲高。
周四总计有22万吨燃料油成交，成交量较周三高38%。
一位在新加坡的交易员说：“对维多和壳牌，他们可能在扞卫(纸货仓位)。”
摩科瑞、嘉能可、和中石油仍是主要的买家，而壳牌、KIB Energy、SK能源和维多则是卖方阵营。
周四公布的官方数据显示，新加坡12月3日当周燃料油库存上升227.3万吨至五周高位1,908万吨。
新加坡市场有七笔现货交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >