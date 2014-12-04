国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差稍下滑，受市场卖兴压制

路透新加坡12月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四稍稍下滑，因新加坡燃料油库存上升之际，卖兴继续压制升水的上涨。

路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下降0.26美元至每吨较新加坡现货报价升水8.67美元。

交易员表示，相较于本周稍早，实货船货的卖兴更为活跃，这帮助遏制了升水的冲高。

周四总计有22万吨燃料油成交，成交量较周三高38%。

一位在新加坡的交易员说：“对维多和壳牌，他们可能在扞卫(纸货仓位)。”

摩科瑞、嘉能可、和中石油仍是主要的买家，而壳牌、KIB Energy、SK能源和维多则是卖方阵营。

周四公布的官方数据显示，新加坡12月3日当周燃料油库存上升227.3万吨至五周高位1,908万吨。

新加坡市场有七笔现货交易达成。(完)

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