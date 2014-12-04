东南亚股市：多数收高，但马来西亚股市刷新15个月收盘低位

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透曼谷12月4日 - 马来西亚指标股指周四刷新15个月收盘低位，因马币(林吉特)扩大跌幅，而市场担忧油价下跌会影响马来西亚经济基本面，外资继续抛售。
市场愈发出揣测欧洲央行(ECB)推出货币刺激措施，该地区其他股市大多收高。
马来西亚股市 跌0.7%，收报1,745.69点，创2013年9月以来最低收位。该国最大电力公司Tenaga Nasional Bhd 收跌4.9%。
马币(林吉特)兑美元 跌至3.4475，为2010年2月以来低点，因投资者持续担忧油价下滑可能伤及作为石油净出口国的马来西亚经济基本面。
据马来西亚证交所，外资净卖出1.72亿马币的股票，为连续第七日净卖出。
新加坡 、印尼 和泰国 股市温和收高，越南股市 涨0.6%。
周五泰国股市将休市，周一恢复交易。
菲律宾股市 跌0.8%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 419.39 -0.71 -0.17 +7.99 388.37
新加坡 3304.82 1.43 +0.04 +4.34 3167.43
马来西亚 1745.69 -12.46 -0.71 -6.50 1866.96
泰国 1597.76 3.18 +0.20 +23.03 1298.71
印尼 5177.16 11.12 +0.22 +21.13 4274.18
菲律宾 7299.85 -60.90 -0.83 +23.94 5889.83
越南 578.38 3.50 +0.61 +14.61 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 于春红)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >