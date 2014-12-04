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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 19:12 BJT

东南亚股市：多数收高，但马来西亚股市刷新15个月收盘低位

路透曼谷12月4日 - 马来西亚指标股指周四刷新15个月收盘低位，因马币(林吉特)扩大跌幅，而市场担忧油价下跌会影响马来西亚经济基本面，外资继续抛售。

市场愈发出揣测欧洲央行(ECB)推出货币刺激措施，该地区其他股市大多收高。

马来西亚股市 跌0.7%，收报1,745.69点，创2013年9月以来最低收位。该国最大电力公司Tenaga Nasional Bhd 收跌4.9%。

马币(林吉特)兑美元 跌至3.4475，为2010年2月以来低点，因投资者持续担忧油价下滑可能伤及作为石油净出口国的马来西亚经济基本面。

据马来西亚证交所，外资净卖出1.72亿马币的股票，为连续第七日净卖出。

新加坡 、印尼 和泰国 股市温和收高，越南股市 涨0.6%。

周五泰国股市将休市，周一恢复交易。

菲律宾股市 跌0.8%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 419.39 -0.71 -0.17 +7.99 388.37

新加坡 3304.82 1.43 +0.04 +4.34 3167.43

马来西亚 1745.69 -12.46 -0.71 -6.50 1866.96

泰国 1597.76 3.18 +0.20 +23.03 1298.71

印尼 5177.16 11.12 +0.22 +21.13 4274.18

菲律宾 7299.85 -60.90 -0.83 +23.94 5889.83

越南 578.38 3.50 +0.61 +14.61 504.63

(完)

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