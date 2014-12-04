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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 19:45 BJT

中港个股：海通证券称商谈收购BESI，尚未达成任何协议

路透12月4日 - 海通证券在上交所发布公告称，

* 子公司海通国际控股有限公司期就可能收购NOVO BANCO拥有的BESI股本进行磋商。

* 与Novo Banco就收购事项并未达成任何正式协议。

* 同时，该收购事项的完成尚需获得多个授权。

* 公司股票明日复牌。(完)
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