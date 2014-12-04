中国政策：推动设立中小企业信贷风险补偿基金，缓解融资难--商务部

路透北京12月4日 - 为解决中小商贸流通企业面临的突出问题，中国商务部周四发文表示，支持融资机构开发符合商贸流通行业特点的融资产品，推动设立政府主导的中小企业信贷风险补偿基金，缓解企业融资困难。

刊登在商务部网站的《关于促进中小商贸流通企业健康发展的指导意见》指出，要鼓励引导中小商贸流通企业集中与商业银行对接，发展互助担保融资、供应链融资、商圈融资；支持物流企业开展担保存货管理业务。

文件并称，要推动设立政府主导的中小企业信贷风险补偿基金，用于包括中小商贸流通企业在内的中小企业信用增级，提高商业银行贷款风险容忍度，降低中小商贸流通企业贷款门槛。

同时，要加大政策支持，推动已经明确的减免税收、降低费用等政策加快落实。

当前中国经济正处于结构调整的关键时期，下行压力较大，企业面临的各种困难增多，社会就业的结构性矛盾比较突出。

“解决影响企业健康发展的各类难题，激发中小商贸流通企业发展活力，是扩大供给和内需、创造更多就业机会的重要手段。”文件称。

商务部援引数据称，中小商贸流通企业分布广泛，占全国商贸流通企业总数的99.8%，占全国中小企业总数（含个体工商户）的78.5%，从业人员1亿多人。（完）

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