国际油市：印尼现货需求提振柴油现货升水

路透新加坡12月4日 - 业界消息人士称，印尼现货需求提升柴油现货升水，同时新加坡库存降至11个月低点。

路透数据显示，指标500ppm柴油升水上涨0.05美元，至较新加坡报价每桶升水0.05美元。

交易商称，印尼Pertamina的贸易分支Petral寻求近50万桶柴油，交货期为12月底，该公司近期已在现货市场上从Lukoil买入数量不明的柴油。

目前尚不清楚该公司需求为什么上升，但交易商补充称，当前正值新加坡库存降至逾11个月低点之际，这帮助支撑了人气。

新加坡市场达成一宗柴油交易，未达成航煤交易。

P66向壳牌售出15万桶含硫500ppm柴油，每桶较12月18-24日新加坡平均报价升水0.10美元，船期为12月19-23日。(完)

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