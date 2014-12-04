国际油市：石脑油裂解价差下滑，市场供大于需

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透新加坡12月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第三日下滑，跌至每吨73.68美元的一周半低位，受供给充足拖累。
韩国持续的现货需求未能抵消大量供给的影响。
据悉Lotte Chemical买入1月下半月石脑油，价格为为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约1.50-2.00美元。但未能证实，因买家通常不愿透露信息。
交易员表示，本周稍早1月下半月运往韩国的船货的贴水要比周四水平高。
台湾中油标购两笔各3.5万吨的石脑油。招标在12月9日结束，但报价一直到12月15日有效。
新加坡12月3日当周的陆上轻质馏分油库存小升2.4%或26.9万桶，达到三周高位1,138.4万桶。
数据显示，中日韩三国和台湾向新加坡出口约31.5万吨汽油，日本在其中占到42%左右的比重。
12月3日当周约有16.3万吨汽油从新加坡运往印尼，较前一周下降约57%。
新加坡现货市场未有汽油和石脑油交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7812港元) 美股道琼工业指数周二收高232.23点，或1.12%，报20,996.12 点。因企业季报强劲凸显美国公司的体质。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.430 0.57 17993 9.060 -0.22 >