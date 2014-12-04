国际油市：石脑油裂解价差下滑，市场供大于需

路透新加坡12月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第三日下滑，跌至每吨73.68美元的一周半低位，受供给充足拖累。

韩国持续的现货需求未能抵消大量供给的影响。

据悉Lotte Chemical买入1月下半月石脑油，价格为为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约1.50-2.00美元。但未能证实，因买家通常不愿透露信息。

交易员表示，本周稍早1月下半月运往韩国的船货的贴水要比周四水平高。

台湾中油标购两笔各3.5万吨的石脑油。招标在12月9日结束，但报价一直到12月15日有效。

新加坡12月3日当周的陆上轻质馏分油库存小升2.4%或26.9万桶，达到三周高位1,138.4万桶。

数据显示，中日韩三国和台湾向新加坡出口约31.5万吨汽油，日本在其中占到42%左右的比重。

12月3日当周约有16.3万吨汽油从新加坡运往印尼，较前一周下降约57%。

新加坡现货市场未有汽油和石脑油交易达成。(完)

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