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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 20:11 BJT

英国央行：维持利率在0.5%不变，同时资产购买规模仍为3,750亿英镑

英国消费引领的经济复苏看似在2015年仅会小幅放缓，但分析师和金融市场预计明年晚些时候之前不会上调利率。

薪资增幅和通胀率都在英国央行2%的目标之下，另外欧元区前景疲软也使得多数英国央行货币政策委员会(MPC)委员认为要维持利率不变。

英国预计在未来几年会出台更多财政紧缩措施，这或给予英国央行维持政策宽松的压力。

英国抵押贷款机构Halifax周四公布的调查显示，英国截至11月的三个月房价增幅再度放缓，较上年同期上涨8.2%。

英国央行喜见房市降温的迹象。(完)
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