版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 4日 星期四 22:42 BJT

美国热股：葛兰素史克将裁撤近千岗位，早盘股价下挫

路透12月4日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 将裁掉900个美国商业和研究岗位，重组业务。美国是该公司最大的市场，而当前药品营收放缓。

在周四早盘交易中，该公司在美国上市股份股价下挫1.1%，报46.18美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐