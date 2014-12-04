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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 22:43 BJT

美国热股：百思买将出售中国五星业务，早盘股价上扬

路透12月4日 - COPY美国零售商百思买 周四表示，将出售中国五星业务，但称交易预计不会对运营业绩产生实质性影响。

在周四早盘交易中，百思买股价上扬1%，报36.41美元。(完)
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