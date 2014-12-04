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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 22:46 BJT

美国热股：力拓铜部门主管预测，铜市中期内依旧供应过剩

路透12月4日 - 力拓 旗下铜部门主管Jean-Sébastien Jacques周四表示，他预计中期内铜市将维持供应过剩趋势，而这可能将在明年打压铜价。

在周四早盘交易中，力拓股价下跌2.58，报46.03美元。(完)
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