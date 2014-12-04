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市场报道 | 2014年 12月 4日 星期四 22:45 BJT

美国热股：零售商SEARS季度亏损低于预估，早盘股价大跌

路透12月4日 - 零售商SEARS HOLDINGS CORP 公布季度净亏损为5.48亿美元，低于上月预估的区间，因该公司在数年销售低迷后削减成本。

在周四早盘交易中，该公司股价大跌5.9%，报32.23美元。(完)
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