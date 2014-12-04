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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 20:56 BJT

欧洲央行：维持指标利率在纪录低位0.05%不变，一如预期

在周四的会议上，欧洲央行(ECB)维持主要再融资利率在0.05%不变。

欧洲央行还维持银行隔夜存款利率在负0.20%不变，隔夜贷款利率在0.30%不变。

市场当前关注点转向总裁德拉吉定于1330GMT出席的新闻发布会，以寻找欧洲央行可能购买公债规模和时机的线索。(完)
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