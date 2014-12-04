欧洲已公布经济指标--2014/12/4

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.7 @ +0.9 f +3.0 @ 德国 第三季 +0.1 r@ -0.1 r@ +1.2 r 法国 第三季 +0.3 p -0.1 r -- 意大利 第三季 -0.1 f -0.2 r -0.5 f 消费者物价指数(CPI) 英国 10月 +0.1 p +0.0 +1.3 p 德国 11月 持平 p -0.3 f +0.6 p 法国(HICP) 10月 持平 f +0.6 +0.5 f 意大利(HICP) 11月 -0.3 p +0.3 +0.2 p 生产者物价指数(PPI) 英国 10月 -0.3 p -0.2 f -0.5 p 德国 9月 持平 -0.1 -1.0 法国 10月 -0.2 +0.5 -1.4 意大利 10月 -0.4 持平 -1.2 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 6-8月 6.0 6.2 德国 11月 6.6 @ 6.6 @ 法国 第三季 10.4 p 10.1 r 意大利 10月 13.2 @ 12.9 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)