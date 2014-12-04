表格：美国11月27日止当周农作物出口销售报告--USDA

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透12月4日 - 美国农业部(USDA)周四公布11月27日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 319.2 -6.0 313.2 412.8 10.0 16,932.9 22,605.6
大麦 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 107.8 118.0
玉米 1,170.6 0.0 1,170.6 1,261.9 0.0 22,750.0 25,212.2
高粱 393.9 0.0 393.9 398.5 0.0 4,618.5 2,107.6
大豆 1,179.8 0.0 1,179.8 1,237.2 0.0 39,650.4 37,517.4
豆粕 226.8 0.4 227.2 242.7 0.4 6,761.2 5,789.0
豆油 25.1 0.0 25.1 33.4 0.0 347.9 268.4
皮马棉 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 121.7 483.4
陆地棉 167.0 0.0 167.0 167.1 0.0 6,677.9 6,162.4
稻米 152.5 0.0 152.5 153.8 0.0 1,533.1 1,456.9(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 田建华)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
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