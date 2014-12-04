欧元区经济：ECB总裁称经济温和复苏的前景仍未变

路透法兰克福12月4日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称：

* 资产购买将对我们的资产负债表产生很大影响

* 预计资产负债表向2012年初的水准靠拢

* 经济温和复苏的前景仍未变

* 主要经济体之间的货币政策分化很大，且分化还在扩大

* 管委会一致决定将在必要时使用额外的非传统措施

* 最新的欧元区预测表明通胀降低、经济增长走弱

* 明年初将重估货币刺激措施的效果

* 这意味着明年初调整刺激措施的规模和速度

* 可能会在必要的时候实时采取措施

* 最新的数据证实了经济增长走弱的状况

* 向下修正主要反映出油价下降和增长前景较弱的影响

* 将关注增长放缓、地缘政治和汇率波动可能带来的影响

* 评估油价对通胀趋势的影响是很重要的

* 经济预估还没有纳入过去几周油价下滑的因素

* 将尤其警惕近期油价对中期通胀趋势的影响

欧洲央行官员预计，

* 2014年GDP增速为0.8%(9月时预估为0.9%)

* 2015年GDP增速为1.0%(9月时预估为1.6%)

* 2016年GDP增速为1.5%(9月时预估为1.9%)

* 2014年通胀率为0.5%(9月时预估为0.6%)

* 2015年通胀率为0.7%(9月时预估为1.1%)