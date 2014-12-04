欧元区经济：ECB总裁称经济温和复苏的前景仍未变

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透法兰克福12月4日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称：
* 资产购买将对我们的资产负债表产生很大影响
* 预计资产负债表向2012年初的水准靠拢
* 经济温和复苏的前景仍未变
* 主要经济体之间的货币政策分化很大，且分化还在扩大
* 管委会一致决定将在必要时使用额外的非传统措施
* 最新的欧元区预测表明通胀降低、经济增长走弱
* 明年初将重估货币刺激措施的效果
* 这意味着明年初调整刺激措施的规模和速度
* 可能会在必要的时候实时采取措施
* 最新的数据证实了经济增长走弱的状况
* 向下修正主要反映出油价下降和增长前景较弱的影响
* 将关注增长放缓、地缘政治和汇率波动可能带来的影响
* 评估油价对通胀趋势的影响是很重要的
* 经济预估还没有纳入过去几周油价下滑的因素
* 将尤其警惕近期油价对中期通胀趋势的影响
欧洲央行官员预计，
* 2014年GDP增速为0.8%(9月时预估为0.9%)
* 2015年GDP增速为1.0%(9月时预估为1.6%)
* 2016年GDP增速为1.5%(9月时预估为1.9%)
* 2014年通胀率为0.5%(9月时预估为0.6%)
* 2015年通胀率为0.7%(9月时预估为1.1%)
* 2016年通胀率为1.3%(9月时预估为1.4%)(完)
路透北京4月26日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
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