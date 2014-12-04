美国各类经济指标总览--2014/12/4

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为29.7万人(预估为29.5万人)；续请失业金人数为236.2万人(预估为232.8 万人)；一周初请失业金人数四周均值为29.9万人。 当前值 前次值 失业率(%) 5.8 (10月) 5.9 (9月) 非农业就业岗位(万) 增加21.4 (10月) 增加25.6 (9月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (10月) 持平 (9月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (10月) +0.1 (9月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) +0.4 (10月) -0.1 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (10月) -0.1 (9月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.4 (10月) 持平 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.9 (第三季修正值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季修正值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) +0.3 (10月) -0.3 (9月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差430.3 (9月) 逆差399.9 (8月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) -0.1 (10月) +0.8 (9月修正值) 产能利用率(%) 78.9 (10月) 79.2 (9月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.7 (11月29日当周) 31.4 (11月22日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,217 (10月) 盈余1,060 (9月) 领先指标(%) +0.9 (10月) +0.7 (9月修正值) 个人所得(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加159.2 (9月) 增加140.3 (8月修正值) 企业库存(%) +0.3 (9月) +0.1 (8月) 建筑支出(%) +1.1 (10月) -0.1 (9月修正值) 消费者信心 88.7 (11月) 94.1 (10月修正值) 房屋开工(万户) 100.9 (10月) 103.8 (9月修正值) 建筑许可(万户) 109.2 (10月修正值) 103.1 (9月) 成屋销售(万户) 526 (10月) 518 (9月修正值) 新屋销售(万户) 45.8 (10月) 45.5 (9月修正值) 工厂订单(%) -0.6 (9月) -10.0 (8月) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.4 (10月) -0.9 (9月) 供应管理协会非制造业指数 59.3 (11月) 57.1 (10月) 供应管理协会制造业指数 58.7 (11月) 59.0 (10月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (9月) +0.6 (8月修正值) 进口物价(%) -1.3% (10月) -0.6% (9月) 出口物价(%) -1.0% (10月) -1.0% (9月) 单位劳工成本(%) -1.0 (第三季修正值) -3.7 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第三季修正值) +2.9 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03