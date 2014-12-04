《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月4日

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.62 +0.12 +0.33 1211301
搜狐 47.30 -1.12 -2.31 226886
网易 101.93 -1.29 -1.25 426611
百度 230.81 -0.48 -0.21 2484772
台湾
台湾积体电路 22.82 -0.11 -0.48 1803325
联电 2.22 +0.03 +1.37 302216
日月光 6.21 +0.07 +1.14 205800
矽品精密 7.38 -0.10 -1.34 590890
和信超媒体 0.97 -0.01 -0.72 147154
友达 4.97 -0.03 -0.60 210519
中华电信 29.88 +0.06 +0.20 9712
台湾国际航电 56.21 -0.65 -1.14 666557
香港
中国移动 60.68 +1.81 +3.07 170683
中国联通 14.80 +0.29 +2.00 211661
中国电信 60.91 +3.16 +5.47 8359
中芯国际 5.00 +0.05 +1.01 22820
电讯盈科 6.57 -0.03 -0.45 843
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (整理 龚芳)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03