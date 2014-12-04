版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.62 +0.12 +0.33 1211301

搜狐 47.30 -1.12 -2.31 226886

网易 101.93 -1.29 -1.25 426611

百度 230.81 -0.48 -0.21 2484772

台湾

台湾积体电路 22.82 -0.11 -0.48 1803325

联电 2.22 +0.03 +1.37 302216

日月光 6.21 +0.07 +1.14 205800

矽品精密 7.38 -0.10 -1.34 590890

和信超媒体 0.97 -0.01 -0.72 147154

友达 4.97 -0.03 -0.60 210519

中华电信 29.88 +0.06 +0.20 9712

台湾国际航电 56.21 -0.65 -1.14 666557

香港

中国移动 60.68 +1.81 +3.07 170683

中国联通 14.80 +0.29 +2.00 211661

中国电信 60.91 +3.16 +5.47 8359

中芯国际 5.00 +0.05 +1.01 22820

电讯盈科 6.57 -0.03 -0.45 843

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐