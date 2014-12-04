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货币新闻 | 2014年 12月 5日 星期五 07:56 BJT

表格：日本截至11月底外汇储备升至1.269万亿美元--财务省

路透东京12月5日 - 日本财务省周五公布，日本11月底的外汇储备升至1.27万亿(兆)美元。

财务省稍早称，日本当局在10月30日-11月26日期间未进行市场干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

11月底 10月底 9月底 2013年11月底

总计 1,269.079 1,265.925 1,264.405 1,275.352

完整表格参见财务省网站：

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(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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