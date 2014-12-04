澳新经济指标预测--12月5日-12月12日****

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月1日当周 12月4日(四) 2230 澳洲AIG建筑指数 11月 -- 53 12月5日(五) 暂无重要经济数据 (完) 12月8日当周 12月7日(日) 2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.7% 12月8日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 11月 -- -1.2% 网上招聘广告 -- +0.3% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +1.0% 12月9日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 11月 -- 正13 企业信心指数 -- 正4 2100 新西兰政府债务与GDP之比 截止10月底 -- 27.3% 12月9-10日 2330 澳洲消费者信心 12月 -- +1.9% 12月9-14日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 11月 -- +1.4% (较上年同期) -- +3.9% 12月10日(三) 0030 澳洲房屋融资 10月 -1.0% -0.7% 投资性房屋融资 -- +3.7% 2000 新西兰央行利率决定 -- -- 3.50% 12月11日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 11月 -- 增加2.41 全职就业人口(万人) -- 增加3.34 就业参与率 -- 64.6% 失业率 -- 6.2% 2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 59.3 12月12日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 62.4%(完)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03