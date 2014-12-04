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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 07:35 BJT

俄罗斯金融：央行称未计划采取行政手段抑制汇市投机

央行还表示，如果发现操纵外汇市场的迹象，将启动调查。

“央行在持续监控外汇市场交易情况，以查出市场参与者的欺诈行为，”该央行称。“如果有操纵外汇市场的迹象，那么俄罗斯央行将对相关因素启动调查。”

南非标准银行驻伦敦新兴市场策略部主管Timothy Ash在一份报告中指出：“暗示(央行)将采用‘经济’手段来打击投机者，我认为这指的是传统的货币/汇率政策工具：利率、流动性管理和直接干预。”

俄罗斯央行的言论未能提振卢布。周四卢布兑美元 跌1.5%至54.04卢布。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞/李婷仪)
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