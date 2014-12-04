《全球汇市》欧元在欧洲央行会议后上扬，关注美国非农就业数据

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2379 1.2377 +0.02 -9.94 1.3745
美元/日圆 119.82 119.78 +0.03 +13.79 105.30
欧元/日圆 148.33 147.44 +0.60 +2.49 144.73
美元/瑞郎 0.9711 0.9712 -0.01 +8.77 0.8928
英镑/美元 1.5671 1.5672 -0.01 -5.35 1.6556
美元/加元 1.1387 1.1384 +0.03 +7.22 1.0620
澳元/美元 0.8378 0.8381 -0.04 -6.00 0.8913
新西兰元/美元 0.7774 0.7781 -0.09 -5.26 0.8206
澳元/日圆 100.390 100.620 -0.23 +6.97 93.850
新西兰元/日圆 93.150 93.200 -0.05 +7.80 86.410
英镑/日圆 187.77 187.72 +0.03 +7.71 174.33
澳元/新西兰元 1.0770 1.0757 +0.12 -0.72 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张荻/白云/孙茉莉/郑茵/龚芳/杜明霞)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03