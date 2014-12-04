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亚洲 | 2014年 12月 5日 星期五 07:00 BJT

《全球汇市》欧元在欧洲央行会议后上扬，关注美国非农就业数据

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2379 1.2377 +0.02 -9.94 1.3745

美元/日圆 119.82 119.78 +0.03 +13.79 105.30

欧元/日圆 148.33 147.44 +0.60 +2.49 144.73

美元/瑞郎 0.9711 0.9712 -0.01 +8.77 0.8928

英镑/美元 1.5671 1.5672 -0.01 -5.35 1.6556

美元/加元 1.1387 1.1384 +0.03 +7.22 1.0620

澳元/美元 0.8378 0.8381 -0.04 -6.00 0.8913

新西兰元/美元 0.7774 0.7781 -0.09 -5.26 0.8206

澳元/日圆 100.390 100.620 -0.23 +6.97 93.850

新西兰元/日圆 93.150 93.200 -0.05 +7.80 86.410

英镑/日圆 187.77 187.72 +0.03 +7.71 174.33

澳元/新西兰元 1.0770 1.0757 +0.12 -0.72 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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